خلاطي: لسنا مع كسر الإرادات في تمرير الموازنة.. ويلمح الى خيار آخر

2021/03/02 | 22:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]علق النائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون، حسن حلاطي، حول الية تمرير موازنة 2021، معلناً" لسنا مع كسر الارادات في تمريها داخل مجلس النواب".

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