2021/03/02 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاضل عواد في ضيافة (الزمان): إنطلقت نحو الشهرة مع لاخبر لا جفيه لا حامض حلو بغداد – محمد فاضل ظاهر يعد الفنان فاضل عواد من اهم مطربي الاغنية السبعينية حيث تميز صوته بالشجن والعذوبة وتحققت شهرته نهاية الستينات من خلال اغنية (لاخبر لا جفيه لا حامض حلو لا شربت) وكانت من كلمات الشاعر طارق ياسين والحان […]

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