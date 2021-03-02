2021/03/02 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل أحلام الجريتلي القاهرة – الزمان غيب الموت الممثلة المصرية أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد تعرضها لأزمة قلبية عقب عودتها لمنزلها من تصوير أحد الأعمال الفنية.وكانت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية نهال عنبر، اكدت أن(أحلام الجريتلي توفيت بشكل مفاجئ في منزلها).و أوضحت أن (الجريتلي كانت تقوم مؤخراً بتصوير عدد من […]

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