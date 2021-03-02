2021/03/02 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفرقة النغمية تاريخ ومنجزات – فائز جواد لايختلف اثنان على ان الفرقة النغمية المركزية التي اسسها وقادها الموسيقار والمعلم فاروق هلال كانت ومازالت وستبقى اسما كبيرا في المشهد الموسيقي والغنائي العراقي والفرقة النغمية المركزية التي تاسست في ثمانينات القرن المنصرم كانت صرحاً كبيراً خرجت مئات الاصوات الشبابية العراقية الي برزت وتحت اشراف مباشر من المعلم […]

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