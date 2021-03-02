2021/03/02 | 22:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تحدث عضو مجلس النواب، علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء، عن “خطأ” إداري كلف العراق مئات الملايين من الدولارات من المبالغ المستحقة، عشية استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي.وقال الربيعي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “في ليلة استجواب رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات وبعد الاطلاع على مسودة الاجوبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشية استجواب الخويلدي..



400 مليون دولار في خبر كان المركز الخبري الوطني.

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