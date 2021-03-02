اتحاد علماء المسلمين: امريكا تمنع ولادة اي مشروع اقتصادي على الحدود السورية

2021/03/02 | 22:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد اتحاد علماء المسلمين في العراق، الثلاثاء، بان امريكا تقف وراء منع ولادة اي مشروع اقتصادي على الحدود السورية.

وقال رئيس فرع الاتحاد في ديالى جبار المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المناطق القريبة من الحدود العراقية – السورية غرب البلاد تتميز بثروات طبيعية كبيرة ومتنوعة يمكن ان تشكل حلقة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع وتيرة النشاط في مناطق صحراوية قاحلة الى الامام من ناحية التنمية والاعمار والبناء”.

واضاف المعموري،ان” ادوات امريكية لعبت دور محوري وفعال من ناحية الضغط لمنع ولادة اي مشروع اقتصادي على الحدود السورية وابقاء المنطقة في وضع يرثى له رغم انها من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية والمعدنية مؤكدا بان قصف الحشد الشعبي المتكرر في هذه المناطق تحديد يقف وراءه اجندة خبيثة تسعى الى ابعاده وجعل تلك المناطق خاضنة للفكر المتطرفة لتصديره الى بقية مناطق البلاد”.

واشار الى ان” اي مشروع استثماري تنموي في مناطق الحدود مع سوريا يجري اجهاضه بمختلف السبل وهذا يدلل على طبيعة الاجندة التي يرسمها البيت الابيض للعراق واستهداف الحشد الشعبي هي مسار لاهداف يراد تحقيقها على الارض لكن بعزيمة الرجال ستفشل كل الاجندة “.

وكانت الطائرات الامريكية قصفت قبل ايام معدودة مواقع الحشد الشعبي قرب الحدود السورية ما ادى الى سقوط ضحايا”.انتهى 25 ف

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