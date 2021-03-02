الناشطة السعودية لجين الهذلول تمثل أمام محكمة في الرياض

2021/03/02 | 22:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثلت الناشطة السعودية لجين الهذلول الثلاثاء أمام محكمة في الرياض للمرة الأولى منذ الافراج المشروط عنها في 11 شباط/فبراير بعدما أمضت حوالى ثلاث سنوات في السجن.

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