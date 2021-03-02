2021/03/02 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب أصدرت منظمة ايكور الدولية (التنسيق الدولي للمنظمات والأحزاب الثورية) بمناسبة اقتراب ذكرى اليوم العالمي لتحرير المرأة في الثامن من مارس لسنة 2021، قرارا هاما يذكر بدور المرأة الخالد في ذكرى مرور 150 سنة على الثورة العمالية المظفرة لكومونة باريس.



وفي ما يلي نص القرار12 فبراير 2021قرار ICORقرار بمناسبة اليوم العالمي لتحرير المرأة 2021قبل 150 عامًا، في مارس 1871، أطاحت البر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار بمناسبة اليوم العالمي لتحرير المرأة 2021 - عبد السلام أديب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار بمناسبة اليوم العالمي لتحرير المرأة 2021 - عبد السلام أديب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).