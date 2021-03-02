الداخلية تطيح بعصابة تبتز أصحاب عجلات الحمل لعبور السيطرات في نينوى

2021/03/02 | 22:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت مفارز الشؤون الداخلية والأمن في محافظة نينوى، الثلاثاء، القبض على عصابة تبتز أصحاب عجلات الحمل.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آذار 2021)، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز الشؤون الداخلية في نينوى من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ٨ متهمين، يقومون بابتزاز اصحاب عجلات الحمل لقاء مبالغ مالية والسماح لهم بالدخول عبر السيطرات إلى المحافظة وبعد استحصال الموافقات الأصولية".

وأضاف، "وجاءت هذه العملية بعد تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية ونصب كمين لهم والقبض عليهم بالجرم المشهود، حيث تم استدراجهم من خلال المتهم الأول، ودونت أقوالهم واعترفوا بقيامهم بأخذ مبالغ ماليه من سائقي عجلات الحمل لقاء دخولهم عبر السيطرات الى المحافظة".

وتابع، "وعرضت القضية على قاضي تحقيق الشؤون الذي قرر توقيفهم وفق احكام المادة ٣٠٧ ق.ع".

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