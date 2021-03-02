تمهيداً لزيارة البابا.. ممارسة أمنية في قلب بغداد (صور)

2021/03/02 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لممارسة أمنية في منطقة الكرادة وسط بغداد، تمهيداً لزيارة بابا الفاتيكان المقررة في الخامس من آذار الحالي.

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