2021/03/02 | 22:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال عصابة “تبتز” أصحاب سيارات الحمل في نينوى.وقالت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز الشؤون الداخلية في نينوى من القاء القبض على عصابة مكونة من ٨ متهمين، يقومون بابتزاز اصحاب عجلات الحمل لقاء مبالغ مالية والسماح لهم بالدخول …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن اعتقال عصابة “تبتز” أصحاب سيارات الحمل في نينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن اعتقال عصابة “تبتز” أصحاب سيارات الحمل في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).