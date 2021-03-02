أول تعليق نيابي على نوايا فرض الحظر الشامل لمدة أسبوع بقرار محتمل يوم غد

2021/03/02 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، ندى شاكر جودت، اليوم الثلاثاء، أن الحظر الصحي الشامل يتضمن تبعات سلبية على الاقتصاد العراقي وذلك في أول تعليق على مناقشة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يوم غد توصية بفرض الحظر الشامل لمدة اسبوع.

وقالت ندى شاكر جودت، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحظر الشامل وحتى الجزئي، هو احد طرق مواجهة وباء فيروس كورونا، ولكنه سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، خصوصاً ان الحياة الاقتصادية والتجارية، تكون معطلة بشكل في أيام الحظر".

وأضافت جودت، ان "المتضرر الأكبر من الحظر فضلا عن الاضرار الاقتصادية، هو المواطن صاحب الدخل والقوت اليومي"، مشيرة الى أن "هناك عوائل لا يمكن لها الحصول على القوت اليومي، الا بعد خروجها للعمل، وهذه الشرائح كبيرة في المجتمع، وهي المتضرر الاكبر من سلبيات الحظر الشامل الاقتصادية".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم ، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستجتمع غداً الأربعاء وهناك بوادر لتمديد الحظر الحالي لفترة جديدة.

في الأثناء، قال مصدر مطلع، ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ستعقد اجتماعاً يوم غد الاربعاء لإعلان تمديد الحظر والإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك توصية بفرض الحظر بشكل شامل لمدة أسبوع وبعدها الذهاب إلى الحظر الجزئي مع إجراءات السلامة والوقاية".

وتابع ان "اللجنة سوف تناقش هذا الامر يوم غد الاربعاء وتتخذ قراراً نهائيا بهذا الصدد، وحتى اللحظة لم تقرر اي شيء إلا بعد المناقشة والدراسة، ولكن المرجح انها ستذهب الى إعلان الحظر الشامل".

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