القبض على عصابة تبتز اصحاب عجلات الحمل في نينوى

2021/03/02 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت القوات الامنية في نينوى القبض على عصابة تبتز أصحاب عجلات الحمل .وذكر بيان لوزارة الداخلية :" ان مفارز الشؤون الداخلية في نينوى القت القبض على عصابة مكونة من ٨ متهمين، يقومون بأبتزاز اصحاب عجلات الحمل لقاء مبالغ مالية والسماح لهم بالدخول عبر السيطرات الى المحافظة بعد استحصال الموافقات الأصولية".واوضح :" ان المتهمين اعترفوا بقيامهم بأخذ مبالغ مالية من سائقي عجلات الحمل لقاء دخولهم عبر السيطرات الى المحافظة.وتم توقيفهم وفق احكام المادة ٣٠٧ ق.ع "./انتهى9

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