الحرس الثوري الايراني يعلن إصابة شخص وفقدان آخر بهجوم مسلح على حافلة له

2021/03/02 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن الحرس الثوري الإيراني عن "إصابة شخص وفقدان آخر اثر هجوم على حافلة تقل قوات الوحدة الهندسية في الحرس الثوري جنوب شرق البلاد".وقال في بيان: " هاجمت عناصر من الجماعات الإرهابية القوات الهندسية للحرس الثوري الإيراني في منطقة بام بشت بمحافظة سراوان بإقليم سيستان بلوشيستان جنوب شرق البلاد".واضاف أنه "خلال هذه العملية الإرهابية أصيب موظف هندسي وفقد آخر".وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن تنظيم "جيش العدل" نفذ هجوما مسلحا استهدف سيارة للحرس الثوري بمدينة سراوان جنوب شرق إيران./ انتهى9

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