الصحة تتحدث عن السبب الذي يقف وراء أغلب حالات الوفاة بكورونا

2021/03/02 | 22:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفصحت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن أن غالبية الوَفَيَات التي تم تسجيلها جراء الإصابة بفيروس كورونا، جاءت بسبب تأخر مراجعة المراكز الصحية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر خلال استضافته في برنامج “العاشرة”، الذي يقدمه الزميل “كريم حمادي”، وحملت حلقة اليوم عنوان “اطلبوا اللقاح ولو كان في الصين..وماذا بعد؟”، إن “اغلب حالات الوفيات […]

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