حقوق الإنسان تكشف عن ملاحظات تخص مسودة قانون مواجهة كورونا

2021/03/02 | 22:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت مفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء، عن ملاحظات تخص مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا.وقالت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “في الوقت الذي ترحب المفوضية العليا لحقوق الانسان بمبادرة الحكومة باعداد مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا واحالته الى البرلمان للتشريع، الا انها تسجل ملاحظاتها”.وأضافت أن “مشروع القانون يتعارض …

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