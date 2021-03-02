كاليفورنيا.. حادث سير مروع يقتل 15 شخصا

2021/03/02 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولون في مستشفى إل سنترو، بكالفورنيا، أن حادث سير وقع، الثلاثاء، تسبب في مقتل 15 شخصا.

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