تحركات بهدف تحديد خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمجالات البحرية

2021/03/02 | 23:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ناقشت ورشة عمل برعاية مستشارية الأمن القومي، الثلاثاء، المسارات المائية للعراق من أجل استعادة ما فقده العراق من مساحات مائية إستراتيجية.

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وقالت مستشارية الأمن القومي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آذار 2021)، إنه "بناءً على ماجاء في مخرجات ورشة العمل حول الحدود الجيو سياسية مع دول الجوار، برعاية مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أقامت مستشارية الأمن القومي/مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان تحديد خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمجالات البحرية".

وأضاف، "وشارك في الورشة ممثلون عن وزارات الخارجية والموارد المائية والنقل والدفاع والداخلية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى مستشارية الأمن القومي، وعدد من الخبراء المتخصصين".

وتابع، "وافتتح الأعرجي، أعمال الورشة بكلمة أشار خلالها إلى أن مستشارية الأمن القومي تعمل مع جميع مؤسسات الدولة وتقدم الدراسات والبحوث التي يمكن أن تنطلق منها رؤى وأفكار مستقبلية، من شأنها ترسيخ دعائم البلد في جميع المجالات، لاسيما الحدود الإقليمية المائية للعراق، كون ذلك مصلحة وطنية عليا".

وبين، "وجرى خلال الورشة مناقشة موضوع تحديد المسارات المائية للعراق، من الجوانب القانونية والفنية والسياسية، من أجل استعادة ما فقده العراق من مساحات مائية إستراتيجية، وتحديد الإطلالة البحرية للعراق".

ولفت إلى أنه "وخرجت الورشة بعدة توصيات ومقترحات تناسب الأهداف المرسومة للورشة، للعمل على رفعها إلى الجهات المعنية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

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