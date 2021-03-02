الدولة الديمقراطية العلمانية هي الحل . - صادق محمد عبدالكريم الدبش

2021/03/02 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية في عراق واحد هو الحل .هل ما يجري في عراق اليوم له صلة بالتأريخ ؟..



وهل هو متناغم مع حركة الحضارة وحركة الحياة ؟ هذه الأسئلة وغيرها تراودون ومنذ سنوات !..



وربما لست الوحيد في الحيرة والاستغراب والتعجب من كل الذي حدث ويحدث في بلد ما بين النهرين !فمازال ومنذ سنوات وما تجمعت حوله من أفكار وهواجس وتساؤلات محيرة وغريبة !..



وكضرورة موضوعية ملحة تطرحها ال ......





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