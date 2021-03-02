قبل 42 عاما - سربست مصطفى رشيد اميدي

2021/03/02 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي في يوم ربيعي بارد بداية اذار سنة 1979 حين كان الشتاء بثلجه وزمهريره كان يأبى ترك الساحة امام الربيع في مدينتي العمادية ومحيطها التي كانت في ذلك الزمان معروفة بمناخها البارد، حيث كان جبلي كاره ومتين لا يزالا يلبسان لباسهم الحريري الابيض، أما داخل ازقة المدينة فقد كانت كتل الثلج موجودة بكثرة في أماكن الظل.



لكن يبدو ان هذا الشنتاء القارس كان يعرف أنه في ايامه الاخيرة وان الربيع كان قادما لا محال وهذا ......





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