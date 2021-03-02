قائد عمليات بغداد يتحدث عن تأمين زيارة البابا

2021/03/02 | 23:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم، الثلاثاء، أن قيادته نفذت خطة تأمين الحماية لزيارة بابا الفاتيكان الى العاصمة.

وقال سليم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قيادة العمليات ومن خلال القطعات الملحقة بها تنفذ خطة تأمين الحماية لزيارة البابا الاسبوع المقبل".

وأضاف أنه "اليوم تمت الممارسة الاولى وستكون هنالك ممارسات اخرى وتنفيذ الخطة بصورة دقيقة"، مشيراً الى أن "الوضع الامني مستتب ومن المحتمل تمديد الحظر او لا وهذا يعتمد على اللجنة العليا".

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