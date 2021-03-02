2021/03/02 | 23:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال عصابة “تبتز” أصحاب سيارات الحمل في نينوى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه “وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز الشؤون الداخلية في نينوى من القاء القبض على عصابة مكونة من ٨ متهمين، يقومون بابتزاز اصحاب عجلات الحمل لقاء مبالغ مالية والسماح لهم بالدخول عبر السيطرات الى المحافظة وبعد استحصال الموافقات الأصولية”.

وأضافت أن “هذه العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية ونصب كمين لهم والقبض عليهم وبالجرم المشهود دونت أقوالهم واعترفوا بقيامهم بأخذ مبالغ مالية من سائقي عجلات الحمل لقاء دخولهم عبر السيطرات الى المحافظة”.

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