2021/03/02 | 23:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال الامين العام لحزب الجماهير الوطنية، النائب احمد الجبوري (ابو مازن)، اليوم الثلاثاء، إن زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وصفه بـ”السمكة المصوبنة”.وأوضح الجبوري، في حديث متلفز، إن “الانتخابات المبكرة قادمة وانا جاهز ولو كانت يوم بعد عشرة ايام”، مضيفا “أنا غير راضٍ على تقسيم الدوائر الانتخابية في صلاح الدين، وتم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصفه المالكي بالسمكة المصوبنة..



أبو مازن يعتذر لهؤلاء المركز الخبري الوطني.

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