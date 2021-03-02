مريض يحارب كورونا لمدة 3 اشهر

وقال الدكتور هيرش حيدر رئيس فريق مواجهة فايروس كورونا في مدينة السليمانية خلال منشور على صفحته في موقع فيسبووك: قبل 3 اشهر دخل مصاب بفايروس كورونا في مستشفى الشهيد هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا.
واضاف: ان فايروس كورونا قد ضرب 80% من رئتي المريض، ولكن بعد جهود كبيرة من الكوادر الصحية والاطباء ومتابعة مستمرة، الحمد لله تحسنت صحته وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.
PUKmedia ترجمة
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