مريض يحارب كورونا لمدة 3 اشهر

2021/03/02 | 23:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرد طبيب اخصائي، اليوم الثلاثاء، قصة عن نجاة مريض مصاب بكورونا بعد معانات مع المرض طالت نحو 3 اشهر في مدينة السليمانية.

وقال الدكتور هيرش حيدر رئيس فريق مواجهة فايروس كورونا في مدينة السليمانية خلال منشور على صفحته في موقع فيسبووك: قبل 3 اشهر دخل مصاب بفايروس كورونا في مستشفى الشهيد هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا.

واضاف: ان فايروس كورونا قد ضرب 80% من رئتي المريض، ولكن بعد جهود كبيرة من الكوادر الصحية والاطباء ومتابعة مستمرة، الحمد لله تحسنت صحته وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.

PUKmedia ترجمة

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