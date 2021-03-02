صندوق النقد:أوروبا تحتاج لتقديم مساعدات إضافية لتجنب الإفلاس وخسارة الوظائف

2021/03/02 | 23:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا صندوق النقد الدولي الحكومات الأوروبية لتقديم المزيد من الدعم للشركات من أجل تفادي حالات الإفلاس وخسارة الوظائف.

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