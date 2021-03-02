حقوق الانسان توجه انتقادات لقانون مواجهة كورونا

2021/03/02 | 23:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الثلاثاء، ان مشروع قانون مواجهة كورونا تعارض مبادئ حقوق الانسان، ويمثل تهربا من المسؤولية القانونية.

وذكرت المفوضية، في بيان تلقى ان ار تي عربية نسخة منه، اليوم (2 اذار 2021)، أنه "في الوقت الذي ترحب المفوضية العليا لحقوق الانسان بمبادرة الحكومة باعداد مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا و احالته الى البرلمان للتشريع، الا انها تسجل ملاحظاتها على ان مشروع القانون يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ويؤشر تهربا من المسؤولية القانونية".

وأضاف البيان، أن ذلك "يتنافى مع معيار اساسي للأنصاف وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الا وهو (المسائلة الخاصة بالحق في الصحة) بغية التماس سبل انتصاف فعالة".

وبحسب البيان، اشرت المفوضية في نفس الوقت "انتهاك الحكومة للحق في الصحة بسبب تأخر أستجابتها وغموض أجراءاتها في توفير المستلزمات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا وفي مقدمتها (اللقاحات) على الرغم من وعودها المتكررة، أخذين بنظر الأعتبار ان حملات التطعيم انطلقت في الكثير من دول العالم وعموم الدول المجاورة وهو ما قد يتسبب في خسائر مستمرة في الارواح اكثر".

ا.ح

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