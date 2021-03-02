حل منتخب العراق بكرة السلة وإنهاء عقد المدربين الأجانب

2021/03/02 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

عقد الاتحاد العراقي لكرة السلة اجتماعه الدوري في مقر الاتحاد، الثلاثاء (2 آذار 2021) برئاسة حسين العميدي رئيس الاتحاد وحضور اعضاء الاتحاد بالكامل، وأتخذ عددا من القرارات، بينها مايخص المنتخب الاول بعد الاخفاق في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " تم قراءة التقرير الخاص بالنافذة الثالثة التي اقيمت في البحرين من قبل خالد نجم عبدالله رئيس الوفد، وتدارس الاتحاد ماطرح في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي حول نتائج المنتخب، وناقش الاتحاد إدعاء بعض اللاعبين للمرض أثناء مباريات المنتخب في النافذة الثالثة، وقرر حل المنتخب العراقي الحالي وتشكيل منتخب وطني جديد من الاعمار الشابة".

واضاف: "كما قرر إنهاء عقد المدربين الاجانب، وتشكيل لجنة مدربين مركزية بأشراف الدكتور علي عبد الائمة كاظم وبرئاسة صبيح الضايف وعضوية كل من ( هلال عبد الكريم/ عادل ناجي/ أيسر عبد الرزاق)".

وكان منتخب العراق بكرة السلة قد ودع التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات من المجموعة الرابعة التي ضمت بالاضافة له منتخبات البحرين ولبنان والهند.

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