مستشارية الامن القومي تقيم ورشة عمل عن الحدود الاقليمية المائية للعراق

2021/03/02 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أقامت مستشارية الأمن القومي/ مركز النهرين للدراسات الستراتيجية، ورشة عمل بعنوان، ( تحديد خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمجالات البحرية ) بحضور مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.و شارك في الورشة ، حسب بيان للمستشارية ، ممثلون عن وزارات الخارجية والموارد المائية والنقل والدفاع والداخلية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى مستشارية الأمن القومي، وعدد من الخبراء المتخصصين.وافتتح الأعرجي، أعمال الورشة بكلمة أشار خلالها إلى أن مستشارية الأمن القومي تعمل مع جميع مؤسسات الدولة وتقدم الدراسات والبحوث التي يمكن أن تنطلق منها رؤى وأفكار مستقبلية، من شأنها ترسيخ دعائم البلد في جميع المجالات، لاسيما الحدود الإقليمية المائية للعراق، كون ذلك مصلحة وطنية عليا.وجرت خلال الورشة مناقشة موضوع تحديد المسارات المائية للعراق، من الجوانب القانونية والفنية والسياسية، من أجل استعادة مافقده العراق من مساحات مائية ستراتيجية، وتحديد الاطلالة البحرية للعراق.وخرجت الورشة بعدة توصيات ومقترحات تناسب الأهداف المرسومة للورشة، للعمل على رفعها إلى الجهات المعنية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها./انتهى9

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