بالصور .. تظاهرة في الكاظمية للمطالبة بالغاء حظر التجوال الشامل

2021/03/02 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تظاهر المئات من اهالي مدينة الكاظمية تنديدا بفرض حظر التجوال الصحي الشامل المفروض عليهم مطالبين الحكومة بالغائه ، لان يمس قوتهم اليومي./انتهى9

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