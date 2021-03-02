احتجاجات ليلية في الكاظمية لالغاء حظر التجوال

2021/03/02 | 23:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تجمع عدد من المواطنين، ليل الثلاثاء، في مدينة الكاظمية، احتجاجاً على حظر التجوال المفروض من الحكومة لدرء مخاطر فيروس كورونا المستجد.وقال مصدر أمني، إن “مجموعة من المواطنين تجمعوا بالقرب من شارع باب المراد وساحة عدن احتجاجا على حظر التجوال”.وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرضت في 18 شباط الجاري، إجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا بعد تصاعد نسب الإصابات به، وشملت فرض حظر على التجوال ووقف الدوام في المدارس والكليات وإغلاق المنشآت الترفيهية والمطاعم والمقاهي، حتى 8 آذار.وفي وقت سابق من اليوم، اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، ان اللجنة […]

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