محدث.. خام

2021/03/02 | 23:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار النفط هبوطها للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراجع "نايمكس" أدنى 60 دولاراً، وسط مخاوف بشأن زيادة الإمدادات.

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