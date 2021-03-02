اتحاد السلة يقرر حل المنتخب الوطني

2021/03/02 | 23:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

قرر الاتحاد العراقي بكرة السلة، حل المنتخب الوطني الحالي بسبب تراجع النتائج في التصفيات الاسيوية.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد العراقي لكرة السلة عقد اجتماعه الدوري في مقر الاتحاد اليوم برئاستي وبحضور اعضاء الاتحاد بالكامل”.

واوضح ان “الاتحاد قرر حل المنتخب العراقي الحالي وتشكيل منتخب وطني جديد من الاعمار الشابة”، مشيراً الى ان “الاتحاد قرر ايضاً إنهاء عقد المدربين الاجانب”.

يذكر ان العراق غادر التصفيات الاسيوية من دون اي فوز.



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