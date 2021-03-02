القوة الجوية يعلن اصابة هدافه

2021/03/02 | 23:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلن نادي القوة الجوية اصابة هدافه ايمن حسين بالعضلة الخلفية.

وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الجهاز الطبي لفريق القوة الجوية بكرة القدم، اكد أن اللاعب ايمن حسين تعرض إلى إصابة في العضلة الخلفية”.

واضاف ان “حسين سيعرض على طبيب الفريق محمد قاسم اللامي يوم غد الأربعاء لتحديد موقفه من اللعب أو عدمه”.

يذكر ان حسين هداف الصقور في الموسم الحالي.



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