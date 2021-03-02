مجيد: اللجنة العليا تسلمت توصيات عدة بشأن إجراءات الحظر

2021/03/02 | 23:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تسلمت توصيات عدة بشأن اجراءات الحظر، فيما اعلنت وزارة الصحة والبيئة رفع مقترحات بتشديد الاجراءات الوقائية.وقال مجيد لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "الحكومة سخرت كل امكانياتها امام جهود وزارة الصحة"، لافتا الى ان "مجلس الوزراء خول وزير الصحة صلاحية التعاقد مع أي شركة تنتج لقاح كورونا".واضاف، انه "تم تخصيص 200 مليون دولار من محفظة البنك الدولي للعراق لشراء اللقاحات"، مبينا ان "العراق دفع 169 مليون دولار الى مرفق كوفاكس لتزويده بـ 16 مليون جرعة".واشار الى ان "اجراءات فنية وادارية متعلقة بالشركات وراء تاخر وصول اللقاحات للعراق"، مؤكدا ان "مجلس الوزراء خصص الموارد المالية لاكمال المستشفيات التركية المتوقفة منذ 2009".وبشان اجراءات الحظر قال مجيد، ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستعقد اجتماعا عصر غد الاربعاء لتقييم الموقف الوبائي"، لافتا الى ان "اللجنة تسلمت توصيات عدة بشأن اجراءات الحظر".من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر لبرنامج "العاشرة"، ان "الموجة الحالية لكورونا اشد خطورة من سابقتها، حيث تمتاز بسرعة الانتشار".واضاف، انه " لا يمكن تقييم الاستجابة للقاحات من اول يوم التطعيم"، لافتا الى ان "اكثر الوفيات التي سجلت بكورونا جاءت بسبب عدم مراجعة المرضى للمؤسسات الصحية".واوضح، انه "تم الاتفاق مع السفير الصيني على توريد مليوني جرعة بشكل عاجل".واشار الى ان "توصيات وزارة الصحة مع التشديد بالاجراءات الوقائية".

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