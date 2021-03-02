أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. طقس العراق خلال الأيام المقبلة

2021/03/02 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تشير التنبؤات الجوية إلى موجة أمطار تبدأ يوم الخميس، لتتأثر بها بعض محافظات البلاد.

وقال الراصد الجوي نائل العلي في منشور على الفيسبوك إن "خرائط الطقس تشير إلى أن غدا الأربعاء ستكون الأجواء مستقرة عموما، دافئة نهارا باردة ليلا، مع فرص زخات مطر على المناطق الجبلية".

وأضاف، أن "التوقعات تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي ممطر وتحديداً في المناطق الشمالية والغربية، حيث تبدأ الحالة الفعلية يوم الخميس وتنتهي صباح الجمعة وكما يلي":

نينوى: أمطار مابين المتوسطة والغزيرة وتشمل جميع مناطق نينوى، وتكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق البعاج وتلعفر أيضاً.



دهوك: أمطار متوسطة إلى غزيرة.



أربيل والسليمانية: أمطار متوسطة إلى غزيرة.



كركوك: أمطار متوسطة، تزداد غزارة احيانا.



صلاح الدين: أمطار متوسطة شمال المحافظة، وزخات خفيفة إلى متوسطة على تكريت، وخفيفة جداً جنوب صلاح الدين.



المناطق الغربية: أمطار متوسطة تزداد احيانا على مناطق القائم وعكاشات وحديثة والمناطق الحدودية مع سوريا.



المناطق الوسطى والجنوب: قطرات متفرقة.



وبين العلي، أن "درجات الحرارة العظمى خلال نهار غد الأربعاء ستكون في المنطقة الشمالية ما بين 15 إلى 22، والمنطقة الوسطى 23 إلى 25، والفرات الأوسط 25 إلى 26، والمنطقة الجنوبية 25 إلى 26، أما المنطقة الغربية فستكون ما بين 18 إلى 22".



وأشار إلى أنه "سنشهد أجواء باردة ليلا، ودرجات الحرارة المتوقعة الصغرى خلال فجر غد الأربعاء ستكون كالتالي": المنطقة الشمالية: صفر إلى 7 المنطقة الوسطى: 8 إلى 10 الفرات الأوسط: 11 إلى 12 المنطقة الجنوبية: 11 إلى 13 المنطقة الغربية: 4 إلى 7 ولفت إلى ان "الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة احيانا في المناطق كافة، وتكون نشطة السرعة في الأجزاء الغربية من البلاد ما عدا مناطق ميسان والبصرة تكون فيها الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة خلال النهار".



وأضاف، "سنشهد أجواء دافئة جدا إلى حارة جنوبا يوم الخميس، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية نشطة السرعة من مساء الخميس ومعها تنخفض درجات الحرارة مؤقتا من ليل الخميس إلى يوم الأحد بشكل ليس بالكبير".



وختم، أن "التوقعات تشير ايضاً إلى هبوب عاصفة ترابية أو على الاقل تصاعد الغبار الكثيف عصر يوم الخميس المقبل، أو خلال المساء، وذلك على المناطق الوسطى والفرات الأوسط والجنوبية والغربية، وتكون شدتها على المناطق الوسطى والغربية وشمال الفرات الأوسط".





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