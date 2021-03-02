باريس تعلن عن مشروع قرار ضد ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2021/03/02 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن وريز الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان :" ان الأوروبيين سيعرضون مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين تعليق إيران بعض عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي".وأوضح لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية أن القرار "سيدفعنا في الأيام القليلة المقبلة على الاحتجاج في إطار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأكد بذلك معلومة كشفت عنها مصادر دبلوماسية مفادها أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ، وهي الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في اتفاق فيينا حول الملف النووي الإيراني ، تنوي ان تعرض على التصويت الجمعة أمام مجلس حكام الولاية نصا يدعو إيران إلى "استئناف فوري" لمجمل برنامج التفتيش المنصوص عليه في الاتفاق.في المقابل وجهت ايران تحذيرا جديدا الثلاثاء من مغبة اعتماد قرار جديد./ انتهى9

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