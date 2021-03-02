2021/03/02 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ اعلنت دائرة صحة واسط عن وصول الف و 800 جرعة من لقاح كورونا الى مستشفيات المحافظة .وقال مدير عام الصحة الدكتور جبار الياسري :" غدا الاربعاء ستنطلق حملة اعطاء اللقاح للعاملين في مراكز علاج مرضى كورونا وايضا الاسعاف الفوري وفرق الاستجابة السريعة "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة واسط تتسلم 1800 جرعة من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة واسط تتسلم 1800 جرعة من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).