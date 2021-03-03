لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكي توافق على تولي بيرنز رئاسة الـ CIA

2021/03/03 | 00:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صوتت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على تولي الدبلوماسي المخضرم ويليام بيرنز، منصب مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA).

وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر، رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ إن "اللجنة وافقت بإجماع الآراء على ترشيح الرئيس جو بادين للدبلوماسي وليام بيرنز لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية".

وتمهد هذه الموافقة الطريق أمام تصويت عام بالمجلس على الترشيح.

يذكر أن بيرنز كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة في موسكو في الفترة من 2005 إلى 2008.

المصدر: RT

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