2021/03/03 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (اف بي آي)، الثلاثاء، عن دور وكالته في توفير المعلومات الاستخبارية قبل عملية اقتحام الكونغرس في 6 يناير، فيما واجه انتقادات لاذعة من النواب حول تقليل عملاء الجهاز من حجم الخطر.

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