الأسدي يوجّه بإطلاق حملة إكساء ’كبرى’ في ذي قار

2021/03/03 | 00:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجّه محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي، الثلاثاء، بإطلاق حملة إكساء كبرى للشوارع الرئيسة والفرعية في المحافظة.

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وذكر بيان لمكتب الأسدي، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آذار 2021)، أن "محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي أجرى جولة تفقدية في المحافظة للاطلاع على الواقع الخدمي فيها".

وأضاف، أن "المحافظ المكلف وجّه بإطلاق حملة اكساء كبرى للشوارع الرئيسة والفرعية في ذي قار لخدمة ابناء المحافظة والتقليل من معاناتهم".

وتابع، أن "الاسدي زار الملاعب الرياضية في المحافظة وأكد على ضرورة الاهتمام بالجانب الرياضي والرياضيين وتقديم كل الدعم لهم".

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