بصدد هجمات الحكومة البولونيّة على حقّ الإجهاض و المدّ العالمي المتصاعد للفاشيّة و الحاجة إلى بديل مختلف راديكاليّا - شادي الشماوي

2021/03/03 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي مساهمة من عضو من " الجولة القوميّة من أجل الثورة "جريدة " الثورة " عدد687 ، 15 فيفري 2021https://revcom.us/a/687/on-the-polish-governments-attacks-on-abortion-rights-en.htmlفي 27 جانفي 2012 ، أعلن النظام الفاشيّ في بولونيا أنّه سيشرع في فرض قانون صدر في ......





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