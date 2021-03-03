في فنزويلا النساء تجبر على أن تصبح أمّهات - شادي الشماوي

2021/03/03 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي عضو من " الجولة من أجل الثورة " جريدة " الثورة " عدد 689 ، 1 مارس 2021https://revcom.us/a/689/women-in-venezuela-forced-into-motherhood-en.htmlإنّ الأمومة الإجباريّة إستعباد للنساء ! لقد سلّط مقال حديث في جريدة " النيويورك تايمز " الضوء على واقع كابوسيّ في فنزويلا ......





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