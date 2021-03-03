توقعات ببدء موجة امطار اخرى وتحذيرات من الرياح

2021/03/03 | 00:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات الطقس، الثلاثاء، الى استقرار الاجواء غدا الأربعاء، مع فرص زخات مطر على المناطق الجبلية، فيما ستبدأ موجة امطار ابتداء من يوم الخميس.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (2 اذار 2021)، ان " الرياح ستتحول، الاربعاء، الى الاتجاه الجنوبي الشرقي في كافة مدن البلاد، مع اجواء غائمة بشكل جزئي في مدن الشمال وما بين صحو الى غائمة جزئيا في باقي المدن، مع فرص هطول امطار في شمال نينوى واربيل والسليمانية وشمال كركوك" .

واضاف، "اما في يوم الخميس فستزداد كثافة السحب في مناطق شمال البلاد وجنوبها مع سحب متفرقة في مدن الوسط والفرات الاوسط، ويستمر هطول الامطار في المدن اعلاه المذكورة يوم الاربعاء مع شمول مدن (البصرة وواسط وذي قار وميسان وذي قار وبغداد والانبار وكركوك وصلاح الدين وديالى ومناطق اخرى من نينوى بفرص الهطول ايضا) كما ان فرص الغزارة واردة في مناطق من نينوى والانبار مساء الخميس" .

واوضح، انه "ومع اندفاع جبهة المنخفض اكثر خلال ليل الخميس/الجمعة تزداد معها الامطار شدة في نينوى والانبار مصحوبة بالغزارة والبرق والرعد والديمية في بعض مناطقها ".

وتابع، "ننوه ان باقي المدن فرصها من الامطار ضعيفة لان المنخفض جاف، والرياح السطحية سلبية".

وتوقع ان "تبدأ الرياح مساء الخميس بالتحول التدريجي الى الاتجاه الشمالي الغربي في غرب البلاد وتكون نشطة السرعة مصحوبة بأنخفاض درجات الحرارة، ثم يشمل التحول تدريجيا كافة مدن الوسط والجنوب وايضا نينوى خلال ليل الخميس وصباح يوم الجمعة، مع استمرار الرياح جنوبية شرقية او متقلبة في باقي مدن الشمال".

وحذر عطية من نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية نهار الخميس في واسط وديالى وبصورة اخف شدة في باقي المدن.

كما وحذر ايضا من نشاط الرياح الغربية والشمالية الغربية المثير للغبار مما يسبب تردي الرؤية الافقية بعد تحولها خلال المساء وليل الخميس/الجمعة، في كافة مدن الوسط والفرات الاوسط وغرب البلاد وبادية الجنوب ونينوى وديالى وصلاح الدين وكل المدن عدا السليمانية واربيل ودهوك).

وحذر ايضا من السفر (برا وبحرا ) خلال نهار وليل الخميس/الجمعة بسبب نشاط الرياح وموجات الغبار المتوقع .

ا.ح

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