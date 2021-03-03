اهالي منطقة الكاظمية في بغداد يتظاهرون للمطالبة بالغاء حظر التجوال

2021/03/03 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتظاهر العشرات من اهالي منطقة الكاظمية في بغداد، مساء الثلاثاء، للمطالبة بإلغاء حظر التجوال الجزئي والكلي.وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن اهالي الكاظمية، قاموا مساء الثلاثاء، بالتظاهر للمطالبة بإلغاء الحظر الجزئي وعدم تطبيق الحظر الكلي الذي اوصت به وزارة الصحة بسبب سوء احوال المعيشة.وكانت وزارة الصحة، قد قدمت في وقت سابق، توصية للجنة العليا للصحة والسلام، تنص على فرض حظر شامل للتجوال لمدة 14 يوماً.

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