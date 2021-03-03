محدث.. الهبوط يخيّم على الأسهم الأمريكية بالختام بفعل قطاع التكنولوجيا

2021/03/03 | 00:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بفعل خسائر قطاع التكنولوجيا، بعد مكاسب قوية بالأمس.

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