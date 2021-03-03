بيع لوحة مراكش لتشرشل بثمانية ملايين يورو

2021/03/03 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيعت‭ ‬أشهر‭ ‬لوحة‭ ‬رسمها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬وينستون‭ ‬تشرشل‭ (‬1874-1965‭) ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬لقاء‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬8,1‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭) ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬أقامته‭ ‬دار‭ ‬كريستيز‭.‬ وبذلك‭ ‬تجاوز‭ ‬سعر‭ ‬اللوحة‭ ‬التوقعات‭ ‬بأشواط،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬قُدّر‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬1‭,‬7‭ ‬و2‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬وتمثّل‭ ‬صومعة‭ ‬مسجد‭ ‬الكتبية‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬المغربية‭.[…]

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