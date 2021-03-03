إنستغرام تعزز البث الحي للمحادثات وزووم ترافقنا لعام جديد

2021/03/03 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان‭ ‬فرانسيسكو‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعتزم‭ ‬شبكة‭ ‬إنستغرام‭ ‬أن‭ ‬تلتحق‭ ‬بموجة‭ ‬المحادثات‭ ‬الحية‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬شعبيتها‭ ‬على‭ ‬المنصات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬حاذية‭ ‬بذلك‭ ‬حذو‭ ‬شركتها‭ ‬الأم‭ ‬فيسبوك‭ ‬وتطبيقات‭ ‬التواصل‭ ‬الصاعدة‭ ‬كشبكة‭ ‬كلوب‭ ‬هاوس‭.‬ وأطلقت‭ ‬إنستغرام‭ ‬الاثنين‭ “‬الغرف‭ ‬الحية‭” ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للمستخدم‭ ‬تصوير‭ ‬نفسه‭ ‬والبث‭ ‬الحيّ‭ ‬للمحادثات‭ ‬مع‭ ‬آخرين،‭ ‬بحدّ‭ ‬أقصى‭ ‬هو‭ ‬أربعة‭ ‬اشخاص‭.‬ وأوضحت‭ ‬إنستغرام‭ ‬في‭ […]

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