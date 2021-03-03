اقالة سفيرة بسبب تعنيف عاملتها المنزلية

2021/03/03 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانيلا‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أقالت‭ ‬السلطات‭ ‬الفيليبنية‭ ‬سفيرتها‭ ‬لدى‭ ‬البرازيل‭ ‬بعدما‭ ‬ضربت‭ ‬لشهور‭ ‬إحدى‭ ‬العاملات‭ ‬المنزليات‭ ‬في‭ ‬دارتها‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬برازيليا،‭ ‬في‭ ‬اعتداءات‭ ‬وثقتها‭ ‬كاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬ونشرتها‭ ‬الصحافة‭.‬ وقد‭ ‬استدعت‭ ‬مانيلا‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬سفيرتها‭ ‬ماريتشو‭ ‬ماورو‭ ‬بعدما‭ ‬عرضت‭ ‬قناة‭ “‬غلوبونيوز‭” ‬البرازيلية‭ ‬صورا‭ ‬من‭ ‬كاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬التُقطت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬تظهر‭ ‬التعذيب‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ […]

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