2021/03/03 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطارية إديسون..اختراع ظهر قبل أوانه بــ120 عاما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختراع ظهر قبل أوانه بـ120 عاما) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختراع ظهر قبل أوانه بـ120 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).