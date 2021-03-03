2021/03/03 | 01:17 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/03 | 01:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).